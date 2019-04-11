الهند.. 900 مليون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية‎

توجه ملايين الناخبين في الهند، اليوم الخميس، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي ستجرى على سبعة مراحل وتتواصل لغاية 19 أيار/ مايو المقبل.

ويختار الناخبون الهنود في الجولة الأولى التي تجرى في 18 ولاية، وإقليمين اتحاديين، 91 مقعدًا من بين 543 مقعدًا لمجلس الشعب الغرفة الثانية للمجلس الاتحادي.

وحسب لجنة الانتخابات في الهند، فإن مراحل الانتخابات البرلمانية ستجرى في أيام 11 و18 و23 و29 أبريل/ نيسان الجاري، و6 و12 و19 مايو/ أيار المقبل.

ووفقًا للجنة الانتخابات، فإن عدد الناخبين المُسجّلين بالبلاد يبلغ نحو 900 مليون شخص.

ومن أبرز الأحزاب المتنافسة في الانتخابات الهندية، الحزب القومي الهندوسي الحاكم، وحزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات في 23 آيار/ مايو المقبل.