صحيفة: أردوغان يطالب بإلغاء انتخابات اسطنبول

نقلت صحيفة ”صباح“ الموالية للحكومة التركية، اليوم الأربعاء، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن على سلطات الانتخابات إلغاء انتخابات اسطنبول المحلية لوقوع مخالفات يتعلق أبرزها بتعيين مسؤولي صناديق الاقتراع.

وأظهرت نتائج أولية فوز حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بهامش ضئيل في انتخابات البلديات باسطنبول، ما ينهي هيمنة حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان وما سبقه من أحزاب إسلامية في هذه المدينة على مدى 25 عامًا.

وزعم أردوغان للصحفيين على متن طائرته، أثناء عودته من زيارة قام بها إلى موسكو هذا الأسبوع، أن اللوائح تتطلب تعيين مسؤولي صناديق الاقتراع من بين موظفي الخدمة المدنية بالدولة، لكن هذا لم يحدث في بعض الأماكن التي استعانت بموظفين من خارج هذه الفئة.

وقال: ”زملاؤنا أثبتوا ذلك. ومن الطبيعي أن يثير كل ذلك شكوكًا. إذا نظروا للأمر نظرة صادقة، فسيؤدي ذلك إلى إلغاء (الانتخابات)“.

وأي قرار بشأن إلغاء الانتخابات يتعين اتخاذه من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

وقال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية أمس الثلاثاء إن الحزب سيطالب بإجراء انتخابات جديدة في اسطنبول بعد رفض طلبه إعادة فرز الأصوات في أنحاء المدينة. وأجريت الانتخابات في 31 مارس آذار.

وقال أردوغان يوم الاثنين إن الانتخابات المحلية شابتها ”جريمة منظمة“ في صناديق الاقتراع باسطنبول.