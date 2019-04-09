وكالة: مسؤول عسكري إيراني كبير يحذر القوات الأمريكية من رد ”صارم“

حذر رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، القوات الأمريكية في المنطقة من رد ”صارم“ بعد يوم من تصنيف واشنطن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

ونقلت وكالة أنباء فارس، عن الميجر جنرال محمد باقري قوله ”إيران وأمتها القوية المهيبة لن تسكت بالتأكيد على هذا القرار الأحمق. إذا ارتكبت القوات الأمريكية في غرب آسيا… أي خطأ فسوف نرد بصرامة“.

من جهته، قال وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، ‘ن الشعب والمسؤولين في بلاده لن يسمحوا للولايات المتحدة بإحداث شرخ بين القوات المسلحة والحرس الثوري الإيراني عقب قرار واشنطن وضع الحرس على لائحة الإرهاب.

وأوضح حاتمي خلال تصريح لوكالة أنباء البرلمان الإيراني عقب حضوره جلسة البرلمان، عصر اليوم الثلاثاء، ”إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية هي جيش إلهي، ونحن والحرس الثوري مثل الأخوين رغم إننا نرتدي نوعين مختلفين من الملابس، لكننا قوة وجيش واحد، والولايات المتحدة لا تستطيع أن تحدث فرقًا بينهما بمثل هذه الأشياء الغبية“.

وأشاد بقرار أعضاء البرلمان بارتداء البدلة العسكرية للحرس الثوري خلال الجلسة التي عقدت اليوم، معتبرًا أن ذلك يؤكد حماية الشعب الإيراني للحرس الثوري في مواجهة العدو، وقال: ”نحن والحرس في طابور واحد ضد أمريكا“.

وأضاف أن التصرف الأمريكي كان فاضحًا للغاية، بسبب خرقه للقواعد القانونية، منوهًا إلى أنه ”من غير المرجح أن يتدعم دعم القرار السيء للولايات المتحدة في العالم، لأن العمل السابق للولايات المتحدة، مثل نقل العاصمة إلى القدس والاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، عارضه عامة العالم“.