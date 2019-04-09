اتهام زعيم المعارضة في باكستان شهباز شريف ونجله بالفساد

وجهت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام ضد زعيم المعارض البارز، شهباز شريف، وابنه حمزة، على خلفية قضية فساد جديدة.

وقالت صحيفة ”داون“ المحلية، إن المتهمين الاثنين نفيا التهم التي وجهتها إليهما محكمة مساءلة في مدينة ”لاهور“ شمال شرقي البلاد.

ووجهت المحكمة إلى زعيم معارضة إقليم البنجاب، وابنه، تهمة ”إساءة استخدام السلطة والأموال العامة في ما يتعلق بمصنع السكر الذي تمتلكه العائلة“، بحسب المصدر نفسه.

ويواجه الاثنان حاليًا عدة قضايا فساد، وسبق أن أُطلق سراح شهباز شريف، بكفالة مالية، في دعوى تنظر في عملية ”احتيال في قضية إسكان“.

وشريف، متهم بإلغاء عقد إسكان لبناء منازل منخفضة التكلفة للطبقة الفقيرة في البنجاب، ونقله إلى شركة أخرى محسوبة عليه.

إلّا أنه نفى التهم الموجهة إليه، مشيرًا أنه ”ألغى العقد؛ لأنه منح لشركة مدرجة في القائمة السوداء“.

وكان شهباز شريف قد شغل منصب رئيس وزراء البنجاب، ثلاث مرات، وهو زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف، المحكوم 7 سنوات في قضية فساد).