رغم المضيّ في ”بريكست“.. بريطانيا جاهزة لانتخابات البرلمان الأوروبي‎

قالت الحكومة البريطانية اليوم الإثنين إنها اتخذت الخطوات الضرورية التي يشترطها القانون للمشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو/ أيار، لكن هذا لا يعني حتمية مشاركة بريطانيا.

وقال متحدث باسم الحكومة في بيان: ”اتخذنا من منطلق مسؤوليتنا كحكومة الخطوات الضرورية التي يشترطها القانون إذا تعينت علينا المشاركة“.

وأضاف: ”هذا لا يجعل هذه الانتخابات حتمية، إذ إن مغادرتنا للاتحاد الأوروبي قبل موعد الانتخابات تلغي تلقائيًا التزامنا بالمشاركة“.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة المقبل، لكن رئيسة الوزراء تيريزا ماي طلبت من الاتحاد تأجيل موعد الخروج، بينما تسعى للتوصل إلى تسوية مع حزب العمال المعارض من أجل إقرار اتفاقها بشأن الخروج.