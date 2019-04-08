واشنطن تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية‎

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، ة، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر هذا التصنيف.

وأضاف ترامب في بيان أن الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل ودعم الإرهاب، باعتباره أداة من أدوات الدولة.

وذكر في البيان أن ”الحرس الثوري هو أداة الحكومة الرئيسية لتوجيه وتنفيذ حملتها الإرهابية العالمية“.

وتابه أن التصنيف ”يوضح بجلاء مخاطر الدخول في معاملات مالية مع الحرس الثوري أو تقديم الدعم له… إذا تعاملت ماليا مع الحرس الثوري فإنك بذلك تمول الإرهاب“.

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده ستواصل زيادة الضغط المالي على إيران؛ ”لدعمها للأنشطة الإرهابية“.

ويحذر منتقدون من أن تلك الخطوة قد تجعل مسؤولي الجيش والمخابرات الأمريكيين عرضة لإجراءات مماثلة من جانب حكومات غير صديقة.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت بالفعل عشرات الكيانات والأشخاص على قوائم سوداء لانتمائهم للحرس الثوري، لكنها لم تدرج القوة بأكملها على تلك القوائم.