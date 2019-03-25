انتحار رابع سجينة كردية في سجون تركيا‎

المصدر: أ ف ب

أقدمت ناشطة كردية اليوم الإثنين، على الانتحار في سجن تركي، احتجاجًا على شروط اعتقال عبدالله أوجلان الزعيم التاريخي للأكراد، كما قالت مصادر في الحزب التركي الموالي للأكراد.

وانتحار ”ميديا تشينار“، هو الرابع بحسب مسؤولة في حزب الشعوب الديموقراطي، طلبت عدم كشف اسمها.

وكانت أوغور سكار وزلكوف جيزين وأيتن باشات انتحرن، بعد ان بدأت في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر النائبة الكردية ليلى غوفين إضرابًا عن الطعام.

بحسب حزب الشعوب الديموقراطي، انضم أكثر من 170 شخصًا إلى غوفين في إضرابها عن الطعام؛ للمطالبة بتخفيف شروط اعتقال أوجلان.

و“تشينار“ متهمة لصلاتها مع حزب العمال، الذي تصنفه تركيا منظمة ”إرهابية“، وكذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا.

وكانت معتقلة في سجن فان (شرق) ونقلت إلى ماردين (جنوب شرق) لجلسة محاكمتها، حيث انتحرت كما قالت نائبة حزب الشعوب الديموقراطي في مردين توما تشيليك.

وكان انتحار غيزين شنقًا منتصف آذار/مارس، قد أثار مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في دياربكر، كبرى مدن الجنوب الشرقي حيث الغالبية الكردية.

وكان مدعي الجمهورية، قد نفى أي رابط بين انتحارها والاحتجاجات.

ورغم وضعه في عزلة تامة يبقى أوجلان رمز التمرد الكردي في تركيا، حيث أوقع النزاع أكثر من 40 ألف قتيل منذ 1984.

ويوم السبت، اعلنت النائبة أيسي بسران، في بيان أن أيتن باشات (24 عامًا) انتحرت ”احتجاجًا على العزل اللا إنساني وغير الشرعي لعبدالله أوجلان“.