بالفيديو.. أول تصريح إعلامي لـ“فتى البيضة“ الشهير

تحدث المراهق الأسترالي الشجاع الذي حصل على شهرة عالمية بعد كسره بيضة على رأس السناتور الأسترالي العنصري فريزر أنينغ، بعد أن أدلى بتصريح معادٍ للمسلمين حمّلهم فيه مسؤولية هجوم نيوزلندا الإرهابي.

وفي أول حديث إعلامي، قال الفتى ويل كونولي، الذي بات يطلق عليه اسم ”فتى البيضة“، إنه يشعر بالحرج من مقدار الاهتمام الذي اكتسبته فعلته.

وقال: ”لقد قرأت البيان ورأيت السيناتور واعتقدت أنه أمر مشين“.

لكن الفتى كان يعلم أن ما قام به لم يكن الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله.

وتابع: ”لم أكن أعتقد أن هذا سوف ينتشر. في الواقع ، انتشر تمامًا إلى النقطة التي يكون فيها الأمر محرجًا لأنه تم تحويل الكثير من الاهتمام بعيدًا عن الضحايا الحقيقيين الذين يعانون. يجب أن نركز عليهم“.

وأضاف: ”كنت فقط سأعرض الأمر للضحك مع زملائي“.

لكن شهرة فتى البيضة فاقت التوقعات، وتم إعداد صفحة GoFundMe لجمع التبرعات له، حيث تم جمع 80 ألف دولار تقريبًا إلى الآن.