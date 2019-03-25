رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن تشكيل لجنة تحقيق ملكية في مجزرة المسجدين

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة تحقيق ملكية في الأحداث التي أدت إلى وقوع مجزرة داخل مسجدين بمدينة كرايستشيرش في الـ 15 من آذار/ مارس؛ ما أدى إلى سقوط 50 قتيلًا، تشمل -أيضًا- أجهزة المخابرات النيوزيلندية.

وقالت أرديرن للصحفيين في البرلمان في العاصمة ولنجتون، إنّه ”من المهم طرق كل الأبواب لمعرفة كيفية حدوث هذا العمل الإرهابي والفرص التي كانت متاحة، إذا كانت هناك فرص أصلًا، لمنع حدوثه“.

وأضافت أنّ تشكيل لجنة ملكية هو الرد الملائم على هذا الهجوم.

واللجان الملكية تكون مستقلة، وعادة ما تخصص للأمور ذات الأهمية العامة الكبرى.