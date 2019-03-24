إيران: سنعزز علاقاتنا بلبنان وحزب الله رغم دعوة بومبيو ”الاستفزازية“

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي يوم الأحد، أن بلاده ستعزز روابطها بلبنان رغم دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ”الاستفزازية لبيروت بأن تحدد موقفها“.

وفي جولة إقليمية لحشد التأييد لنهج واشنطن الصارم تجاه إيران قال بومبيو يوم الجمعة، إن ”لبنان يواجه خيارًا، إما المضي قدمًا بشجاعة كدولة مستقلة وفخورة وإما السماح للطموحات الظلامية لإيران وحزب الله في التحكم في مستقبله“.

وتعليقًا على ذلك، قال قاسمي بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي الإيراني، إن ”الإدارة الأمريكية التي فشلت سياساتها في منطقة الشرق الأوسط، لجأت إلى أسلوبها المفضوح والبالي، المتمثل في ترهيب وتهديد الآخرين بغرض فرض سياساتها المتغطرسة على دول أخرى“، على حد تعبيره.

وأضاف أن ”مع احترام استقلال لبنان والإرادة المستقلة لحكومته وشعبه، فإن إيران ستستخدم كل إمكانياتها لتعزيز الوحدة داخل لبنان وتعزيز روابطها معه“.

وتابع أنه ”كيف يمكن لبومبيو أن يدلي بمثل هذه التصريحات الوقحة والحمقاء بشأن حزب الله خلال زيارته للبنان“.

ويسيطر حزب الله، الذي وسع نفوذه داخل لبنان وبالمنطقة، على 3 وزارات في الحكومة المؤلفة من 30 وزارة بقيادة سعد الحريري، وهو أكبر عدد في تاريخه.

ولعبت إيران وحزب الله، الذي أسسه الحرس الثوري الإيراني عام 1982، أدوارًا رئيسية في الحرب السورية وقتال جماعات تعارض الرئيس السوري بشار الأسد.

وزاد التوتر بين طهران وواشنطن منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/ أيار، بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية الست الذي أبرم عام 2015.