الكرملين: نأمل أن تظل تصريحات ترامب بشأن الجولان مجرد ”دعوة“

قال الكرملين اليوم الجمعة، إنه لا يزال يأمل أن تظل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان مجرد ”دعوة“ وألا تتحول لإعلان رسمي.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف ”إنها مجرد دعوة حتى الآن. دعونا نأمل أن تظل كذلك“.

وقال أيضا إن مثل هذه الدعوات تهدد بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط على نحو خطير وتضر جهود التوصل إلى تسوية سلمية في المنطقة.

من جانبها نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا قولها إن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان ”غير مسؤولة“.

وكان ترامب قد كتب على تويتر أمس الخميس أنه حان الوقت للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي احتلت الجزء الأكبر منها في حرب عام 1967.