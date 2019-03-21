ألقت الشرطة القبض على الرئيس البرازيلي السابق، ميشيل تامر، اليوم الخميس، ضمن تحقيق واسع النطاق لمكافحة الفساد في إطار القضية المعروفة باسم ”غسيل السيارات“، وذلك بحسب مصدر قضائي.

وتولى تامر رئاسة البرازيل بين عامي 2016 و 2018 بعد عزل ديلما روسيف.