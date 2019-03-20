للمرة الثانية.. تأجيل انتخابات الرئاسة الأفغانية

المصدر: أ ف ب

قررت لجنة الانتخابات في أفغانستان، تأجيل انتخابات الرئاسة للمرة الثانية، إلى 28 أيلول/سبتمبر، بحسب ما أعلن مسؤولون الأربعاء.

وقالت لجنة الانتخابات المستقلة إن الانتخابات واجهت ”العديد من المشاكل والتحديات.. ولذلك فإن إجراءها في الموعد المحدد سابقًا غير ممكن“.

وأوضحت اللجنة في بيان: ”لتطبيق قانون الانتخابات بشكل أفضل، وضمان الشفافية وتسجيل الناخبين، فستجري الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجالس الولايات والانتخابات البرلمانية لولاية غزنه في 28 أيلول/سبتمبر“.

وأكدت أن الانتخابات ستجري ”بشرط قيام جميع الأطراف المعنية خاصة الحكومة والمجتمع الدولي بتوفير الميزانية الكافية للجنة الانتخابات المستقلة“.

وذكر متحدث باسم الرئيس أشرف غني أن الحكومة تحترم القرار ”ومستعدة تمامًا للتعاون مع لجنة الانتخابات المستقلة“.