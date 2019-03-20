نيوزيلندا ترفع الآذان وتقف دقيقتي صمت الجمعة

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آردرن، رفع الآذان والوقوف دقيقتيْ صمت، الجمعة، في ذكرى مرور أسبوع على المجزرة المروعة ببلادها.

جاء ذلك خلال زيارة أجرتها آردرن، الأربعاء، إلى مدينة كرايست تشيرتش، التي شهدت، قبل أيام، هجومًا إرهابيًا داميًا استهدف مسجديْن، وخلف 50 قتيلاً.

ونقلت صحيفة ”نيوزيلند هيرالد“ المحلية عن رئيسة الوزراء قولها: ”سنقف دقيقتي صمت يوم الجمعة“، في ذكرى مرور أسبوع على المجزرة“، مضيفة ”كما سنبث الآذان على نطاق البلاد عبر التلفزيون والإذاعة الوطنيتين“.

وذكرت الصحيفة أنه تم اختيار الوقوف دقيقتيْ صمت بدلاً من دقيقة واحدة كالمعتاد، بسبب حجم المأساة.

والجمعة الماضية، استهدف هجوم دموي مسجدين بكرايست تشيرتش النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصًا، أثناءَ تأديتِهِم الصلاة، وأصيب 50 آخرون.

فيما تمكنت السلطات من توقيف المُنفذ، وهو أسترالي يدعى بيرنتون هاريسون تارانت، ومثل أمام المحكمة السبت، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.

وبدم بارد وتجرد من الإنسانية، سجل الإرهابي تارانت، لحظات تنفيذه أعمال قتل وحشية، وبث مقتطفات منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في أعنف يوم شهده تاريخ البلاد الحديث، بحسب رئيسة الوزراء.