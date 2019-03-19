هولندا.. رسالة داخل سيارة المشتبه فيه بهجوم أوتريخت ترجح وجود ”دافع إرهابي ‎“

المصدر: ا ف ب

أعلنت النيابة العامة والشرطة الهولندية، أن فرضية الدافع الإرهابي لإطلاق النار على ترامواي في أوتريخت باتت ”جدية“؛ بعد العثور على أدلة، بينها رسالة كانت داخل سيارة المشتبه فيه الرئيسي.

وقالت النيابة العامة والشرطة في بيان، إن فرضية ”الدافع الإرهابي باتت جدية؛ بناء على رسالة عثر عليها في السيارة التي هرب فيها المشتبه فيه“.

واعتقلت الشرطة الهولندية المشتبه فيه الرئيسي، التركي الأصل غوكمن تانيش (37 عامًا)، ورجلين آخرين يبلغان 23 و27 عامًا، وعثرت الشرطة على سيارة رينو كليو حمراء بعد الاعتداء، قالت إنه (غوكمن) استخدمها للهروب.

وقُتل جراء إطلاق النار 3 أشخاص، هم: امرأة تبلغ 19 عامًا من ”فيانن“ القريبة من أوتريخت، ورجلان يبلغان 28 و49 عامًا من أبناء المدينة، بحسب البيان.

وتابعت النيابة والشرطة في البيان، أنه ”حتى الآن، لم تتوصل تحقيقاتنا إلى وجود رابط بين المشتبه فيه الرئيسي والضحايا“.

وكانت تقارير إعلامية هولندية وتركية، أفادت بأن خلافًا عائليًا قد يكون الدافع لإطلاق النار.

لكن السلطات الهولندية قالت، إنها ”لا تستبعد“ وجود دوافع أخرى.

واعتقلت الشرطة الهولندية تانيش، الإثنين، بعد عملية مطاردة واسعة، وعمّمت صورة له على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح البيان، أنه ”عُثر على سلاح خلال توقيفه“.