هولندا.. مقتل 3 وإصابة 9 في إطلاق نار بأوتريخت

نقلت محطة ”إن.أو.إس“ الهولندية، عن رئيس بلدية أوتريخت قوله، إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب تسعة آخرون؛ في حادث إطلاق النار في ترام بمدينة أوتريخت، بوسط البلاد.

وقالت الشرطة، إنها تبحث عن رجل من أصل تركي يبلغ من العمر 37 عامًا، يدعى ”جوكمان تانيس“.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إن كل الجهود منصبة حاليًا على اعتقال ”المشتبه به أو المشتبه بهم“ في واقعة إطلاق النار في أوتريخت.

ولم يؤكد ”روته“ ما ذكرته سلطات مكافحة الإرهاب، في وقت سابق، بأن إطلاق النار ربما كان بدافع إرهابي.

وقال روته في بيان: ”بلدنا اليوم اهتز بفعل هجوم في أوتريخت… الشرطة والمدعون يفحصون ما حدث فعليًا“.