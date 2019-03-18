إصابة عدد من الأشخاص إثر إطلاق نار في هولندا (فيديو وصور)

أصيب عدد من الأشخاص في إطلاق نار وقع بمدينة ”أوتريخت“ وسط هولندا، يوم الاثنين، بحسب الشرطة المحلية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الهولندية إن هناك اشتباه في سقوط قتيل في إطلاق النار في ”أوتريخت“.

وقال متحدث باسم الشرطة إن إطلاق النار داخل ترام في هولندا قد يكون له دافع إرهابي، وأضاف يوست لانشاجه أن الشرطة تبحث هذا الاحتمال.

وقال رئيس الوزراء مارك روته إنه ”يشعر بقلق بالغ“ إزاء الواقعة، في حين قالت وسائل إعلام هولندية نقلاً عن الشرطة إن المهاجم ما يزال طليقاً.

وقالت الشرطة إن ”السلطات طوقت ميدانًا في محطة للترام بوسط المدينة وانتشرت خدمات الطوارئ في المكان“.‎