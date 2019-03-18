حكومة نيوزيلندا تتفق على إصلاح قوانين الأسلحة بعد هجوم المسجدين

قالت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا الاثنين، إن حكومتها اتفقت على قرارات مبدئية بشأن إصلاح قوانين الأسلحة، وذلك في أعقاب الهجوم على مسجدين في مدينة كرايستشيرش.

وأضافت أرديرن في مؤتمر صحفي ”أعتزم إطلاع وسائل الإعلام والناس على مزيد من التفاصيل بشأن تلك القرارات قبل الاجتماع التالي لمجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل“.

وأفادت أرديرن بأن ”هذا يعني في نهاية المطاف أنه في غضون عشرة أيام من هذا العمل الإرهابي المروع سنكون قد أعلنا إصلاحات أعتقد أنها ستجعل مجتمعنا أكثر أمنا“، مبينة أن ”تحقيقًا سيبحث في الفترة التي سبقت الهجوم وما الذي كان يمكن فعله لتجنبه“.