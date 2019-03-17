صحيفة: هذا ما صرخ به برنتون تارانت سفاح نيوزيلندا وقت اعتقاله

كشفت صحيفة ”صن“ البريطانية، الأحد، أن السفاح الأسترالي برنتون تارانت، الذي ارتكب مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، التي راح ضحيتها أكثر من 50 مسلمًا، صاح في رجال الشرطة الذين اعتقلوه بقوله، أنا ”جندي أخوض حربًا“.

ووصفت الصحيفة، تارانت، بأنه ”قاتل جماعي بدون ضمير“، وقالت، ”ادّعى أن ارتكابه المجزرة التي أدانتها معظم دول العالم كان ضرورة تكتيكية“.

ونقلت ”صن“ عن مصادر في الشرطة النيوزيلندية قولها، ”استمر في القول إنه جندي في حرب، وإنه بريء، وإن الهجوم الذي قام به ضرورة تكتيكية“، مشيرة إلى أن ”السلطات النيوزيلندية تتوقع أن لا يعترف تارانت بأنه مذنب في المحكمة؛ من أجل الدفاع والترويج لأفكاره الحاقدة“.