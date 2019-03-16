شاهد ماذا حل بنائب أسترالي هاجم الإسلام وحمله مسؤولية هجوم نيوزيلندا (فيديو)

شاهد ماذا حل بنائب أسترالي هاجم الإسلام وحمله مسؤولية هجوم نيوزيلندا (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

تعرض النائب الأسترالي ”فريزر أنينغ“ لهجوم بالبيض؛ غداة بيان وصفه سياسيون بـ“مثير للاشمئزاز“، بعد أن ألقى باللائمة في الهجوم الذي استهدف مسجدين بنيوزيلندا، على المسلمين.

وزعم أنينغ أن ”الإسلام أصل العنف ودين الإسلام هو أيديولوجية متطرفة لطاغية من القرن السابع قدم نفسه كزعيم ديني“.

وانتقد السياسي الأسترالي ”مارتن باكولا“ سلوك ”أنينغ“، ووصفه بأنه: ”حثالة البشر“.

واليوم، أقدم مراهق أسترالي على الاقتراب من السيناتور في تجمع سياسي، وضربه ببيضة على الرأس، فيما رد النائب بعنف وضرب المحتج الشاب الذي هاجمه أنصار ”أنينغ“ وسيطروا عليه بعنف، ولاحقًا أعلنت الشرطة أنها أفرجت عن المراهق الذي كسب تعاطفًا واسعًا على الإنترنت، وأنشأت صفحة تبرعًا على الإنترنت؛ لجمع ما يكفي ”لدفع تكاليف محاكمته وشراء مزيد من البيض“ بحسب مطلقيها.

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