شاهد ماذا حل بنائب أسترالي هاجم الإسلام وحمله مسؤولية هجوم نيوزيلندا (فيديو)

تعرض النائب الأسترالي ”فريزر أنينغ“ لهجوم بالبيض؛ غداة بيان وصفه سياسيون بـ“مثير للاشمئزاز“، بعد أن ألقى باللائمة في الهجوم الذي استهدف مسجدين بنيوزيلندا، على المسلمين.

وزعم أنينغ أن ”الإسلام أصل العنف ودين الإسلام هو أيديولوجية متطرفة لطاغية من القرن السابع قدم نفسه كزعيم ديني“.

This has to stop. Violence and hate has no place in the wake of the Christchurch tragedy. A 17 year old protestor hit, kicked and jumped on, after egging @fraser_anning pic.twitter.com/TnX9XdBXQr

— deborah knight (@deborah_knight) March 16, 2019