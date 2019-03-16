فنزويلا تطلق سراح صحفي ألماني موقوف منذ 4 أشهر‎

المصدر: أ ف ب

أطلقت السلطات الفنزويلية سراح الصحفي الألماني بيلي سيكس الذي أوقفته الاستخبارات الفنزويلية قبل 4 أشهر، لكنه ملزم بالمثول أمام المحكمة كلّ 15 يومًا، على ما أكّدت منظمة حقوقية اليوم السبت.

واعتقل سيكس في ولاية فالكون شمال فنزويلا واتهمته السلطات بمحاولة تصوير الرئيس نيكولاس مادورو ”عن قرب“، على ما أفادت منظمة ”أسباسيو بوبليكو“ غير الحكومية المدافعة عن حرية التعبير.

وقالت المنظمة على تويتر إنّ ”الصحفي الألماني بيلي سيكس أُطلق سراحه، وإن السلطات تفرض إجراءات مؤقتة لمثوله كل 15 يومًا، ومنعه من الحديث لوسائل الإعلام بشأن قضيته، ونطالب بكامل حريته“.

وباشر سيكس إضرابًا عن الطعام في كانون الأول/ديسمبر، أوقفه لاحقًا وسط مساعٍ دبلوماسية، على ما قالت السفارة الألمانية.

ونشر سيكس لاحقًا رسالة قال فيها إنّه محروم من حقه في الدفاع عن نفسه، وإنّه لم يتلقَ نتائج تحاليل طبية أجراها بعد إصابته بحمى الضنك في نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

وقصد سيكس فنزويلا للتحقيق بتهريب المخدرات والإتجار بها، والإتجار بالبشر، وفي موجة نزوح الفنزويليين من بلادهم بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة.

وسبق أن اعتًقل ”سيكس“ من قبل أجهزة الاستخبارات السورية في العام 2012 أثناء تغطيته للنزاع السوري، قبل أن يتم إطلاق سراحه في آذار/مارس 2013.