ترامب: مستعدون لتقديم المساعدة بتحقيقات هجوم نيوزيلندا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه تحدث مع رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، ”عقب الهجمات المرعبة“ على المسجدين، وأبدى استعداد بلاده لتقديم المساعدة في التحقيقات.

وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر: ”أبلغت رئيسة وزراء نيوزيلندا استعدادنا لتقديم أي مساعدة في التحقيقات المتعلقة بالهجوم على المسجدين“.

بدورها، أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية أنه ”تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى“، وفق إعلام محلي.

وأكدت أن ”الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أية قائمة من قوائم المراقبة“.

وفي وقت سابق الجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية هجومًا إرهابيًا بالأسلحة النارية والمتفجرات، استهدف مسجدي ”النور“ و“لينوود“، في اعتداء دامٍ خلف 50 قتيلًا حتى الساعة 20.00 ت.غ.

وأثار الهجوم الإرهابي موجة غضب وإدانات على المستويين الرسمي والشعبي في أنحاء العالم.