البابا يعرب عن ”حزنه“ وتضامنه مع المسلمين بعد الاعتداء على مسجدين في نيوزيلندا

أكد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان ”تضامنه الخالص“ مع كل النيوزيلنديين والمسلمين منهم بشكل خاص، بعد الاعتداءين اللذين أوقعا نحو خمسين قتيلًا في مسجدين في كرايست تشيرش الجمعة.
وقال وزير خارجية الفاتيكان بيترو بارولين في برقية، إن البابا ”يشعر بحزن عميق؛ لعلمه بالإصابات والخسارة في الأرواح الناجمة عن أعمال العنف العبثية“.
هجوم #نيوزلندا ينسف محاولات ربط #الإرهاب بالإسلام.. لكن مثل هذه الهجمات تغيب عنها التغطية الإعلامية بحسب دراسات حديثة#إرم_نيوز #TheyAreUs #BrentonTarrant #ChristchurchMosqueAttack #Christchurch #NewZealand pic.twitter.com/LJSo1IKypU
— إرم نيوز (@EremNews) March 15, 2019