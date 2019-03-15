البابا يعرب عن ”حزنه“ وتضامنه مع المسلمين بعد الاعتداء على مسجدين في نيوزيلندا

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قال وزير خارجية الفاتيكان إن البابا يشعر بحزن عميق؛ لعلمه بالإصابات والخسارة في الأرواح الناجمة عن أعمال العنف العبثية.