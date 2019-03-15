البابا يعرب عن ”حزنه“ وتضامنه مع المسلمين بعد الاعتداء على مسجدين في نيوزيلندا

البابا يعرب عن ”حزنه“ وتضامنه مع المسلمين بعد الاعتداء على مسجدين في نيوزيلندا

المصدر: ا ف ب

أكد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان ”تضامنه الخالص“ مع كل النيوزيلنديين والمسلمين منهم بشكل خاص، بعد الاعتداءين اللذين أوقعا نحو خمسين قتيلًا في مسجدين في كرايست تشيرش الجمعة.

وقال وزير خارجية الفاتيكان بيترو بارولين في برقية، إن البابا ”يشعر بحزن عميق؛ لعلمه بالإصابات والخسارة في الأرواح الناجمة عن أعمال العنف العبثية“.

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