الملكة إليزابيث تعبر عن حزنها البالغ لهجوم نيوزيلندا

عبرت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا عن بالغ حزنها، لواقعة إطلاق الرصاص في مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا اليوم الجمعة، في هجوم أسفر عن سقوط 49 قتيلًا على الأقل.

وقالت الملكة إليزابيث، ”شعرت بحزن بالغ للأحداث المروعة في كرايستشيرش اليوم، نقدم أنا والأمير فيليب تعازينا لأسر وأصدقاء من فقدوا أرواحهم“.

وأضافت ”أود أيضًا أن أثني على خدمات الطوارئ والمتطوعين الذين يقدمون الدعم للجرحى، قلبي ودعائي لكل أهل نيوزيلندا في هذا الوقت الصعب“.