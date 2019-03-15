مشاهد صادمة لضحايا هجوم نيوزيلندا (فيديو)

أظهر مقطع فيديو مشاهد صادمة لضحايا الهجوم، الذي وقع في مسجدين في نيوزلندا خلال أداء المصلين صلاة الجمعة، وتسبب في مقتل 49 شخصًا وإصابة 48 آخرين، في أسوأ حادث إطلاق نار في تاريخ البلاد.

وأظهر الفيديو، الذي تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جثث الضحايا والإصابات التي خلفها ذلك الهجوم.

وفي وقت سابق اليوم، فتح مسلح النار خلال صلاة الجمعة في مسجد في نيوزيلندا، وطلبت السلطات في مدينة كرايست تشيرش من السكان التزام منازلهم.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أن منفذ أحد الهجومين على مسجدين في نيوزيلندا الجمعة متطرف يميني أسترالي.

وقال موريسون، إن إطلاق النار على أحد المسجدين اللذين استهدفا في كرايست تشيرش، نفذه مواطن أسترالي وصفه بأنه ”إرهابي متطرف يميني عنيف“ دون إضافة المزيد من التفاصيل.