لأول مرة منذ 5 أعوام.. إطلاق صاروخين من غزة على تل أبيب (فيديو)

لأول مرة منذ 5 أعوام.. إطلاق صاروخين من غزة على تل أبيب (فيديو)

المصدر: رويترز

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بسقوط صاروخين فلسطينيين على مدينة تل أبيب وسط إسرائيل.
وقالت القناة الإسرائيلية الـ ”12“: إن ”صاروخين أطلقا من قطاع غزة تجاه تل أبيب سقط أحدهما واعترضت القبة الحديدية الآخر“، لافتةً إلى أن أصوات الانفجارات ”سُمعت وسط المدينة“.

ويأتي الحادث في الوقت الذي قالت قناة (ريشت كان) العبرية: إن إسرائيل مررت رسالة إلى حماس عبر الوسيط المصري أنه ”إذا لم يتوقف العنف في القطاع، فإن الجيش الإسرائيلي سيتخذ خطوات عسكرية ضد الحركة“.

من جهته، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه لا يعرف من أطلق صاروخين من قطاع غزة على تل أبيب، لكنه حمل حركة حماس المسؤولية.وقال كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين البريجادير جنرال رونين مانيليس لراديو إسرائيل: ”لا نزال نتحقق من الجماعة التي أطلقت (الصاروخين). نحن لا نعرف من نفذ ذلك“.

وأضاف: ”حماس هي المنظمة الرئيسية في القطاع. هي مسؤولة عما يحدث داخل القطاع وما ينطلق منه“.

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