رغم التوتر.. اتفاق الهند وباكستان على شق طريق للزوار السيخ

اتفقت الهند وباكستان، خلال اجتماع بين مسؤولين من البلدين، اليوم الخميس، على المضي في إنشاء معبر حدودي جديد، وشق طريق يتيح للزوار السيخ الوصول إلى معبد مقدس في باكستان، في ملمح نادر للتعاون بين البلدين، بعد اشتعال التوتر بسبب النزاع القديم بينهما على إقليم كشمير.

والاجتماع هو الأول بين البلدين المسلحين نوويًا، منذ معركة جوية فوق المنطقة الواقعة في جبال الهيمالايا، الشهر الماضي، أدت إلى إسقاط طائرة عسكرية هندية وأسر طيارها الذي أعادته إسلام آباد إلى بلاده.

وقالت الدولتان في بيان مشترك: ”أجرى الجانبان مناقشات مفصلة وبناءة“، وذلك بعد اجتماع بين مسؤولي البلدين، اليوم الخميس، عند نقطة تفتيش واجا على الحدود بينهما؛ لوضع تفاصيل المعبر والطريق.

وقال المسؤولون، إن المحادثات كانت ودية، ومن المقرر عقد اجتماع آخر للخبراء الفنيين الأسبوع القادم. وأضافوا أن الجانبين اتفقا على العمل من أجل تشغيل الطريق قريبًا.

ومنذ وقت طويل، تطلب أقلية السيخ في ولاية البنجاب شمالي الهند، بتوفير طريق أسهل للوصول إلى معبد في قرية كارتاربور، على الحدود مع باكستان، ذات الأغلبية المسلمة.