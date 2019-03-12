هيئة الطيران الإماراتية تشارك في التحقيق بحادث الطائرة الإثيوبية

قالت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنّها انضمت للتحقيق في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية، الذي راح ضحيته كل من كانوا على متنها يوم الأحد.

والأحد الماضي، أعلنت السلطات الإثيوبية سقوط طائرة تابعة لخطوطها الجوية على متنها 149 راكبًا، وطاقم مكون من 8 أفراد، حين كانت متجهة من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.

ووفقًا لبيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، ستشارك هيئة الطيران المدني في التحقيق مع إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية وشركة بوينغ لصناعة الطائرات.