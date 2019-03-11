ناشطون أتراك يطالبون بالإفراج عن رجل الأعمال ”عثمان كافالا“‎ (فيديو)

المصدر: ا ف ب

دعت مجموعة من الناشطين الأتراك، الذين شاركوا في التظاهرات الكبيرة المناهضة للحكومة في 2013، اليوم الإثنين، إلى الإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا، واصفة الاتهامات التي تستهدفه بأنها ”غير عقلانية“ و“غير مشروعة“.

وقالت المتحدثة باسم مجموعة ”تضامن تقسيم“ مجيلا يابيجي، في مؤتمر صحافي عقدته الإثنين في إسطنبول، ”يتعين على الفور التراجع عن هذا الاتهام غير العقلاني وغير المشروع“، وطالبت ”بالإفراج فورًا“ عن الأشخاص الملاحقين.

ووجهت إلى كافالا، المسجون منذ أكثر من سنة، تهمة ”محاولة إسقاط الحكومة“ مع 15 شخصًا آخرين، لدعمهم تظاهرات 2013.

وتسببت تلك التظاهرات باهتزاز حكم رجب طيب أردوغان، الذي كان يومها رئيسًا للوزراء.

وبدأت التظاهرات في أيار/ مايو 2013 مع معارضة نواة صغيرة من الناشطين البيئيين مشروعًا يستهدف إزالة حديقة في ساحة تقسيم في إسطنبول، قبل أن تتحول إلى حركة احتجاج أكثر شمولًا ضد أردوغان.

وكانت مجموعة تضامن تقسيم المؤلفة من مهندسين وأطباء ومهندسين، في صلب تلك التظاهرات.

واعتبر أردوغان وحكومته هذه الحركة ”محاولة انقلاب“ تمولها قوى معادية لتركيا.