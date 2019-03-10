فنزويلا توقف نشاط المدارس والشركات الاثنين بسبب الكهرباء

قال وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريجيز في تصريحات تلفزيونية إن الحكومة ستعلق عمل المدارس والشركات غدا الاثنين بسبب استمرار انقطاع الكهرباء.

واستمر الانقطاع اليوم الأحد في أنحاء البلاد لليوم الرابع على التوالي في حدث لم يسبق له مثيل مما أثار مخاوف السكان من آثاره المحتملة على منظومات الصحة والاتصالات والنقل.

ومع دخول الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي في فنزويلا يومه الرابع دعا رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة، الجمعية الوطنية لعقد جلسة استثنائية سيطلب فيها ”إعلان حالة الطوارئ“ من أجل إتاحة دخول المساعدات الإنسانية.

ودعا غوايدو الشعب للنزول إلى الشارع ”لأن هذا النظام يترك الفنزويليين يموتون. أيها السادة في القوى الأمنية، حان الوقت لتكفوا عن حماية الديكتاتور“، في إشارة إلى الرئيس نيكولاس مادورو الذي لا تعترف المعارضة بإعادة انتخابه.

وتشهد فنزويلا منذ الخميس انقطاعا شاملا للتيار الكهربائي ما تسبب بحرمان السكان من الكهرباء والمياه ووسائل النقل، وفاقم صعوبة التمّون في بلد يعاني من أزمة سياسية واقتصادية خانقة.

والأحد قال غوايدو الذي اعترفت به أكثر من خمسين دولة بينها الولايات المتحدة رئيسا بالوكالة للبلاد ”سأطلب الإثنين من الجمعية الوطنية إعلان حالة الطوارئ لإتاحة دخول المساعدة الانسانية“ للبلاد ما سيتيح ”طلب المساعدة الدولية“.

واضاف ”يجب أن نتصدى الآن لهذه الكارثة“.