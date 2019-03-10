بريطانيا تجرد شقيقتين انضمتا لـ“داعش“ في سوريا من الجنسية

جردت لندن شقيقتين بريطانيين انضمتا إلى تنظيم ”داعش“ الإرهابي في سوريا من الجنسية، مثلما فعلت قبل أيام مع شاميما بيغوم.

ونقلت صحيفة ”صنداي تايمز“ البريطانية عن مصادر قانونية، الأحد، أن الشقيقتين ريما إقبال (30 عاما) وشقيقتها زارا (28 عاما)، من شرق لندن، جردتا من جنسيتهما البريطانية، وهما الآن محتجزتان مع أطفالهما الخمسة في مركز اعتقال بسوريا.

وتزوجت ريما وزارا من برتغاليين من ”داعش“ على علاقة بخلية إرهابية مرتبطة بقتل الرهائن الغربيين في سوريا. ولقيا زوجهما مصرعهما خلال المعارك في سوريا.

ويدور جدل في بريطانيا من تبعات تجريد الشقيقتين من الجنسية، خاصة انعكاس ذلك على أطفالهما الخمسة الذي سيواجهون مصيرا مجهولا.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنها لا تعلق على الحالات الفردية، وفق هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“.

وأضافت أن جميع حالات سحب الجنسية تستند إلى أدلة، ولا يتم الاستخفاف بها.

وفي 2017، سحبت بريطانيا جنسيتها من 104 أشخاص، مقابل 50 حالة فقط في السنوات العشرة الماضية، وفقا لبيانات وزارة الداخلية