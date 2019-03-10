‎ أردوغان يتهم أشخاصًا تظاهروا في اليوم العالمي للمرأة بـ”الإساءة إلى الإسلام”

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، المتظاهرين الذين شاركوا في مسيرة في إسطنبول، الجمعة الماضية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بأنهم ”أساؤوا إلى الدين الإسلامي“ بعد أن واصلوا تأدية أغانٍ خلال موعد الصلاة.

وكانت الشرطة أطلقت، الجمعة، الغاز المسيل للدموع على آلاف الأشخاص الذي نزلوا إلى الشارع، رغم المنع المطلق لأي تظاهرة في جادة الاستقلال التجارية في إسطنبول، التي شهدت مسيرة سلمية مماثلة العام الماضي.

وظهر في فيديو انتشر على الإنترنت، لم يتم التأكد من صحته، رجال ونساء يسيرون في جادة الاستقلال وهم يواصلون ترديد شعارات خلال الأذان.

وقال أردوغان خلال تجمع انتخابي في أضنه، عرض خلاله مقطعًا صغيرًا من ذلك الفيديو، إن ”تجمعًا في ساحة تقسيم يقوده حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي يُزعم أنه بمناسبة يوم المرأة العالمي، تصرف المشاركون به بوقاحة مع غنائهم وتصفيرهم خلال موعد الأذان“.

ويشارك أردوغان في تجمعات انتخابية بشكل يومي تقريبًا في كافة أنحاء البلاد، استعدادًا للانتخابات المحلية في 31 آذار/ مارس.