السجن 3 سنوات لمعارض إيراني شبّه أفعال خامنئي بترامب

أصدرت محكمة الثورة الإيرانية في طهران، الأحد، حكمًا جديدًا بسجن السياسي الإيراني البارز، أبو الفضل قدياني؛ بتهمة ”إهانة“ المرشد علي خامنئي.

وكان قدياني قال العام الماضي، إن ”أفعال خامنئي وترامب شفرتان لمقص واحد، تستهدف الشعب الإيراني“.

وكتب مرتضى قدياني نجل المعارض السياسي أبو الفضل في حسابه عبر ”تويتر“، أن ”محكمة الثورة بطهران قضت بالسجن لمدة سنتين ضد والدي بتهمة إهانة المرشد علي خامنئي، وسنة ثالثة بتهمة الدعاية والتحريض على النظام“.

وأضاف أن المعارض السياسي ”لم يحضر جلسة المحاكمة وتم إصدار الحكم عليه بشكل غيابي“، مشيرًا إلى أن المحكمة استندت في حكمها على تقرير فيلق ثار الله التابع للحرس الثوري، والذي يمسك الملف الأمني بالعاصمة طهران، والتقرير الشامل لوزارة الاستخبارات الخاضعة لحكومة الرئيس حسن روحاني“.

وفي آب/ أغسطس الماضي، وصف قدياني خامنئي، في مذكرة له، بـ“طاغية العصر في إيران“، معتبرًا أن ”نظام ولاية الفقيه نظرية زائفة، الهدف منها السيطرة على مقدرات الشعب“.

وقضت السلطات القضائية في حزيران/ يونيو 2016، بالسجن لمدة 4 سنوات والجلد ضد أبو الفضل قدياني؛ بتهمة إهانة خامنئي والرئيس حسن روحاني، عندما كتب عدة رسائل انتقاد واضحة لدور خامنئي.

ويقبع قدياني في سجن إيفين شمال العاصمة طهران.