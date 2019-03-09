الهند: مفوضنا السامي لدى باكستان سيعود إلى عمله السبت

أعلنت وزارة الخارجية الهندية اليوم السبت، أن مفوضها السامي لدى باكستان سيعود إلى إسلام آباد هذا اليوم، لممارسة مهام عمله بعد نحو شهر من استدعائه إلى بلاده.

وقال المتحدث باسم الوزارة، رافيس كومار، في بيان، إنّ المفوض السامي للبلاد أجاي بيساريا سيعود إلى إسلام آباد اليوم.

وكانت إسلام آباد فد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن مفوضها السامي لدى الهند سيعود أيضًا إلى نيودلهي لمباشرة عمله، في أعقاب هدوء الأوضاع بين البلدين.

وفي 14 فبراير/شباط الماضي، تصاعد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد عقب هجوم مسلح استهدف دورية للشرطة في منطقة بولواما، في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه.

وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 40 جنديًا هنديًا، وإصابة 20 آخرين.

وشدد كومار على أنّ الضربة الجوية الهندية ضد معسكر تدريب ”إرهابيين“ داخل باكستان في 26 فبراير/شباط، ”كانت ضرورية بسبب عدم اتخاذ باكستان إجراء ضد مرتكبي هجوم بولواما“.

كما اتهم كومار باكستان بعدم اتخاذ أي إجراء ”ذي مصداقية“ ضد تنظيم ”جيش محمد“، الذي تبنى المسؤولية عن الهجوم، وغيره من المنظمات الإرهابية.

وأوضح أن تلك الجماعات ”تعمل مع الإفلات من العقاب من قبل باكستان“.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن الباكستانية أطلقت مؤخرًا عملية ضد المجموعات المحظورة، في إطار ”خطة العمل الوطنية“، واعتقلت عشرات الأشخاص من تنظيم ”جيش محمد“.

كما أعلنت باكستان، مطلع الأسبوع الماضي، تجميدها لأصول أكثر من عشرة تنظيمات محظورة وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.