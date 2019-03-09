استنادًا للأقمار الصناعية.. كوريا الشمالية قد تطلق صاروخًا‎ جديدًا

المصدر: ا ف ب

أوردت الإذاعة الأمريكية العامة، بالاستناد إلى صور التقطتها أقمار صناعية لمجمع أبحاث قرب بيونغ يانغ، أن كوريا الشمالية قد تكون تستعد لإطلاق صاروخ جديد.

وحصلت الإذاعة على صور من شركة ”ديجيتال غلوب“، تظهر مجمع سانومدونغ، قبل القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي، أواخر شباط/فبراير الماضي.

وتظهر الصور الملتقطة في 22 شباط/فبراير الماضي، وجود سيارات وشاحنات وعربات ورافعات في الموقع.

وفي تصريح للإذاعة، أكد جيفري لويس، الخبير في معهد ”ميدلبوري“ للدراسات الدولية في مونتيري، أنه ”إذا جمعتم كل هذه العناصر، فإن ذلك يشبه إلى حد بعيد ما يفعله الكوريون الشماليون عندما يقومون بصنع صاروخ“.

وفي تموز/يوليو 2018، أكدت صحيفة ”واشنطن بوست“، أن ”وكالات الاستخبارات المركزية الأمريكية، رصدت عبر صور للأقمار الصناعية، بناء صاروخ واحد أو اثنين جديدين على الأرجح في الموقع المذكور“.

وذكر خبراء أمريكيون بالاستناد إلى صور جديدة للأقمار الصناعية، الخميس، أن ”موقع سوهايي أو تونغشانغ ري الذي يضم قاعدة إطلاق ومحطة اختبار محركات صاروخية، أعيد بناؤه سريعًا، وعاد إلى وضعه العملاني“.

وكان تدمير هذا الموقع من الوعود النادرة الملموسة التي قطعها للولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، الزعيم الكوري الشمالي.

وفي ضوء كل هذه المعلومات، حذر ترامب، الأربعاء، من أنه ”سيشعر بخيبة أمل شديدة جدًا في حال تأكدت“، لكن ترامب عاد وصرح الخميس: ”سنرى، سنجيبكم في غضون عام تقريبًا“، في ما بدا أنه إشارة تهدئة.