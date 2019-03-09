مسؤول إيراني يدعو لمنح الفتيات اللاتي يرتدين الحجاب ”درجة بالجامعات“

دعا ممثل المرشد الإيراني بمدينة ”أصفهان“ وسط البلاد، محمد تقي رهبر، إلى منح الفتيات اللاتي يرتدين الحجاب الذي تفرضه السلطات منذ عام 1979، درجة بجامعة ”الحرة“ الإسلامية التي يمولها المرشد علي خامنئي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن تقي رهبر، مطالبته إدارة الجامعة الإسلامية الحرة بمنح 1500 طالبة جامعية محجبة درجة في مختلف الكليات، وقال: ”هناك 1500 فتاة محجبة في جامعة أصفهان، وعلى المدراء تسجيل الفتيات المحجبات ومنحهن درجة“.

واعتبر أن هذا الأمر سيشجع الفتيات الطالبات على الالتزام بالحجاب، والتي أصبحت العديد من الفتيات الإيرانيات يرفضنه ويطالبن بمنح المزيد من الحريات الاجتماعية والشخصية.

وقال ”إن البلد الذي لا يوجد فيه من يتحمل المسؤولية عن ارتداء الحجاب، هو خطأ عظيم، ويجب أن لا نكون غير مبالين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقد قال الجميع إننا لسنا مسؤولين عن الحجاب“.

وتابع ممثل خامنئي وإمام جمعة مدينة أصفهان: ”اليوم في المجتمع هناك بعض السلوكيات السيئة، مثل عدم ارتداء الحجاب“، منتقدًا من يدافع عن السماح للمرأة بعدم ارتداء الحجاب في السيارات الشخصية، باعتبارها من الخصوصيات.

وخلال هذه السنوات، تشعر السلطات الإيرانية بقلق عميق إزاء رفض النساء وهروبهن من الحجاب الإجباري المفروض على المرأة الإيرانية، منذ سقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي.

وشهدت العديد من المدن الإيرانية موجة من الاحتجاجات الغاضبة ضد الحجاب والقوانين المناهضة للمرأة، الأمر الذي بات يقلق المؤسسة الدينية ورجال الدين.