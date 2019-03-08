طهران تدين منح لندن الحماية الدبلوماسية لإيرانية بريطانية مسجونة لديها‎

المصدر: ا ف ب

أدان سفير إيران في المملكة المتحدة، اليوم الخميس، منح الحماية الدبلوماسية للإيرانية البريطانية نازانين زاغاري- راتكليف المسجونة في إيران، منذ نيسان/أبريل عام 2016.

وكتب حميد بعيدي نجاد في تغريدة على ”تويتر“، أن ”منح الحماية الدبلوماسية للسيدة زاغاري من قبل الحكومة البريطانية مخالف للقانون الدولي“.

وأضاف أن ”الحكومات لا يمكنها ممارسة هذه الحماية إلا على مواطنيها، وكما تعرف الحكومة البريطانية بشكل واضح، إيران لا تعترف بازدواج الجنسية“.

وقال نجاد: ”لهذا السبب وبمعزل عن إقامتها في المملكة المتحدة، تبقى زاغاري إيرانية“.

وكانت الحكومة البريطانية، أعلنت الخميس، منح هذا الوضع لزاغاري- راتكليف، معتبرة أن ظروف اعتقالها لا تتطابق مع ”القانون الدولي“.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، إن ”منح الحماية الدبلوماسية في حالة نازانين يعني أن الحكومة البريطانية تعترف رسميًّا بأن المعاملة التي تتلقاها لا تتوافق مع التزامات إيران بموجب القانون الدولي، ويرفع القضية إلى مستوى نزاع رسمي بين دولة وأخرى“.

وأوضحت الخارجية البريطانية، أن الحماية الدبلوماسية هي آلية ”تُستخدم نادرًا، وتستطيع دولة بموجبها أن تطلب حماية رعاياها إذا ما اعتبرت أن أفعال دولة أخرى سببت لهم ضررًا“.

وتعمل زاغاري- راتكليف في مؤسسة تومسون رويترز المتفرعة عن وكالة الصحافة الكندية البريطانية، التي تحمل الاسم نفسه، وأوقفت في طهران في الثالث من نيسان/أبريل 2016 مع ابنتها غابرييلا بعد زيارة لعائلتها.

وحكم عليها في أيلول/سبتمبر 2016 بالسجن خمس سنوات؛ بسبب مشاركتها في التظاهرات التي جرت في إيران في 2009 ضد السلطات؛ الأمر الذي تنفيه زاغاري- راتكليف.