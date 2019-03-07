خاتمي: الإيرانيون فقدوا ثقتهم بالنظام ولن يشاركوا بأي انتخابات مقبلة

رجح زعيم الإصلاحيين الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، أن تشهد بلاده عزوفًا شعبيًا عن المشاركة في أي انتخابات برلمانية أو رئاسية مقبلة، محذرًا من أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة بالنسبة للإيرانيين.

ونقل موقع ”كلمة“ الإصلاحي عن خاتمي قوله خلال اجتماعه بعدد من نواب كتلة الأمل الإصلاحية في البرلمان، الأربعاء: ”الشعب فقد الثقة بالنظام ومن الصعب جدًا مشاركته في أي انتخابات مقبلة“.

وأضاف: ”اليوم الشعب يتساءل: دُعينا للمشاركة في الانتخابات وقمنا بما علينا، ولم يتحقق الإصلاح الحقيقي، فهل تحسن مثلًا أداء السلطة القضائية وطريقة تعاملها مع الشعب“.

وحذر في الوقت ذاته من ”تزايد انعدام ثقة الشعب بالنظام، وتحول حالة عدم الثقة هذه إلى خيبة أمل“.

وشدد خاتمي في رفضه لسياسات التيار المتشدد في إيران، على أن ”إيران يجب أن تخرج من النهج الذي تسبب بفرض قيود خارجية كبيرة عليها ويجب إصلاح الوضع حتى يشعر الناس بنتيجة مرضية“.

وتابع أنه ”لسوء الحظ، فإن النقمة على التيارات والأحزاب الداخلية تزداد سوءًا في مجتمعنا، وتدهور سمعة الإصلاحيين أصبحت واضحة“.

وتعاني إيران من أزمة اقتصادية خانقة جراء العقوبات الأمريكية وحجم الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، فيما فشلت جميع جهود النظام في السيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار وانهيار العملة.