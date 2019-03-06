جاويش أوغلو يطالب حلفاء تركيا بعدم التدخل في شرائها للأسلحة

نقلت صحيفة حريت عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله، يوم الأربعاء، إن على حلفاء أنقرة ألا يتدخلوا في شرائها منظومات دفاعية من دول لا تنتمي لعضوية حلف شمال الأطلسي لأن دول الحلف رفضت طلبات لشراء تلك الأسلحة منها.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن جاويش أوغلو: ”هؤلاء الحلفاء الذين يضعون في بعض الأحيان عراقيل أمام شرائنا للأسلحة، حتى ولو خفيفة، بدأوا يشعرون بالضيق بعد شرائنا (منظومة صواريخ) إس-400“.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت أمس الثلاثاء أن واشنطن أبلغت تركيا بوضوح بأنه إذا مضت قدمًا في شراء منظومة إس-400 الدفاعية الروسية، فإن واشنطن ستعيد تقييم مشاركة أنقرة في برنامج طائرات إف-35 المقاتلة.