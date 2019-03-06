على غرار الإخوان.. أردوغان وحزبه يسقطان في فخ الرشاوى الانتخابية ويحرمانها على المعارضة (فيديو إرم)

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس بلدية عن حزب تركي معارض؛ لأن الأخير روج للخدمات مقابل الأصوات الانتخابية.

وقال الرئيس التركي: إنه لو كان من حزبه ”العدالة والتنمية“ فإنه لن يبقيه دقيقة واحدة، على حد تعبيره.

أردوغان تناسى أن رئيس بلدية إسطنبول عن حزب ”العدالة والتنمية“ في مارس 2018 قال إن من أولوياته ”المترو“ وسيحصد بسببه أعلى الأصوات.

فيما ظهر قبل أيام، نائب عن حزب ”العدالة والتنمية“ يدعو الناخبين للتصويت له في الانتخابات المحلية.

وقال النائب للمواطنين في مؤتمر انتخابي ”إن الله لن يحاسبهم إذا انتخبوا أعضاء حزبه“.

أردوغان لم يسلم هو الآخر من الرشاوى الانتخابية، وظهر في فيديو يروج لنوع من الشاي مقابل انتخاب حزبه، ووزع بنفسه أكياس شاي على المواطنين.

وظهر نائب في حزب ”العدالة والتنمية“ مؤخرًا عن مدينة ”سيواس“ يقول إن من سيصوت لمرشح حزبه سيدخل الجنة.