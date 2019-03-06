لافروف يطالب من الكويت باستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

شدد وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، على أهمية استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بالكويت.

وقال: ”لابد من استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية طبقًا للمبادرة العربية للسلام والقرارات الأممية“.

وأوضح أن بلاده تود أن تسمع تفاصيل أكثر عن الخطة الأمريكية للسلام بالشرق الأوسط المعروفة باسم ”صفقة القرن“. مشيرًا إلى أن روسيا ستحدد موقفها منها بعد الإعلان الكامل عنها.

وبشأن توقيف الكويت، لمواطنة روسية، قال لافروف: ”قلقون بشأن اعتقال مواطنة روسية في الكويت وتقدمنا بطلب للسلطات بشأنها“، مشيرًا إلى أن بلاده تحدثت بشكل مفصل مع السعودية بشأن سوريا.

ووصل وزير خارجية روسيا إلى الكويت، الثلاثاء، قادمًا من السعودية، في ثالث محطات جولة خليجية شملت قطر وتختتم في الإمارات.