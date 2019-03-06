قائد بالحرس الثوري الإيراني: سليماني جلب الأسد لطهران

قال نائب قائد ”فيلق القدس“ التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء إسماعيل أغا اني، اليوم الأربعاء، إن فيلقه الذي يقوده الجنرال قاسم سليماني هو من دعا الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران في زيارته السرية التي قام بها في 25 من فبراير الماضي.

وقال اللواء أغا اني ”إن فيلق القدس هو من دعا الأسد إلى طهران، والرئيس روحاني كان على علم بزيارة الأسد، لكن، يبدو أنه غفل عن إبلاغ ظريف، وهذا الأمر يعود للحكومة“، مضيفًا أن زيارة الأسد إلى طهران كانت مهمة حساسة، ومن كان ينبغي أن يُعلم بها علم، ومن كان ينبغي ألا يعلم لم نعلمه“.

ولفت القائد العسكري المقرب من سليماني إلى أن هناك خلافات كثيرة في وجهات النظر بين حكومة الرئيس حسن روحاني وقادة فيلق القدس الذي يقوده الجنرال قاسم سليماني، نافيًا وجود خلافات بين الأخير ووزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي قدم استقالته بسبب عدم إبلاغه بزيارة الأسد وغيابه عن الاجتماعات التي عقدها الأخير مع المرشد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.

واستطرد أن قاسم سليماني، قائد ”فيلق القدس“، ”صديق لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وفيلق القدس يقف إلى جانب الحكومة الإيرانية“.

وكان الوزير ظريف قد قدم استقالته من منصبه مؤخرًا، بعد زيارة قام بها الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران، وتبين أنه لم يجرِ التنسيق مع ظريف بشأنها، فيما رفض روحاني الأربعاء الماضي استقالة ظريف، معتبرًا أنها ”تتعارض مع المصالح العليا للبلاد“.

وشارك قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في اجتماع الأسد مع آية الله علي خامنئي وكذلك مع الرئيس حسن روحاني.