الحاكم السابق لولاية كولورادو ينضم إلى السباق الرئاسي الأمريكي‎

المصدر: ا ف ب

أعلن الحاكم السابق لولاية كولورادو الأمريكية، جون هيكنلوبر، ترشحه للفوز بتأييد الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية في 2020، ليصبح ثاني حاكم ينضم إلى السباق المزدحم بالمرشحين في مواجهة الرئيس دونالد ترامب.

ويقول هيكنلوبر (67 عامًا) في تسجيل فيديو، إنه يترشح لخوض الانتخابات الرئاسية ”لأننا بحاجة لحالمين في واشنطن، ولكن أيضًا لأننا بحاجة لإنجاز العمل“.

ويعرض الفيديو صعود هيكنلوبر من عالم جيولوجيا عاطل عن العمل إلى مالك حانة إلى رئيس بلدية دنفر، أكثر مدن ولاية كولورادو اكتظاظًا، ثم حاكم الولاية.

ويقول: عندما كنت ”فتى نحيفًا يضع نظارات بسمك زجاجة الكولا واسم عائلة مضحك، نلت حصتي من التنمر وتصديت له“.

ويضيف: ”أثبت مرة بعد مرة أن بإمكاني جمع الناس لإحداث التغيير التقدمي الذي فشلت واشنطن في تحقيقه“.

وهيكنلوبر رئيس بلدية دنفر من 2003 إلى 2011، وحاكم الولاية من 2011 لغاية كانون الثاني/شباط 2019، تولى لفترة رئاسة الجمعية الوطنية للحكام. وهو شخصية معروفة جدًا في أوساط القيادة الديمقراطية ولكن ليس للجمهور الأوسع خارج كولورادو.

ومن المرشحين الديمقراطيين للانتخابات أعضاء مجلس الشيوخ بيرني ساندرز وكمالا هاريس وإليزابيث وارن وكوري بوكر وإيمي كلوبوشار وكيرستن غيليبراند، وعضو الكونغرس عن هاواي تولسي غابارد، ووزير الإسكان في حكومة الرئيس السابق باراك أوباما جوليان كاسترو عن تكساس، وحاكم ولاية واشنطن جاي إينسلي.