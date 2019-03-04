مسؤولون: ترامب يعتزم تفعيل مادة معلقة من قانون بشأن كوبا

قال مسؤولون أمريكيون اليوم الإثنين، إن الرئيس دونالد ترامب سيفعّل المادة الثالثة من قانون ”هيلمز- بورتون“ بشأن كوبا المعلقة منذ 1996.

ويتيح تفعيل المادة الثالثة من القانون للأمريكيين، مقاضاة الأفراد والشركات الأجنبية التي تستثمر في ممتلكات لهم، أمّمتها الحكومة الكوبية قبل عقود.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس، عن المسؤولين (لم تسمهم)، أن ترامب سيسمح بدخول المادة الثالثة من قانون ”هيلمز-بورتون“ حيز التنفيذ بطريقة محدودة تعفي العديد من الأطراف المحتملة من المقاضاة.

ولم يوضح المسؤولون متى يعتزم ترامب الإعلان عن دخول المادة حيز التنفيذ.

ويأتي هذا الإجراء، حسب الوكالة، كرد على دعم كوبا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تحاول الولايات المتحدة الإطاحة به لصالح زعيم المعارضة خوان غوايدو.

وقالت الوكالة، إن السماح لعدد محدود من الدعاوى القضائية قد يجعل الاستثمار في كوبا أكثر عبئًا على الشركات التي تفكر في دخول السوق، مستبعدة في الوقت نفسه أن تشكل الخطوة ضربة قوية ضد الاقتصاد الكوبي.