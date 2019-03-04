مكتب ماي يخطئ في ذكرى هجوم سالزبري وينشر صورة لمدينة إنجليزية أخرى

أخطأ مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، يوم الإثنين، في إحياء ذكرى الهجوم على العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال في مدينة ”سالزبري“، حيث نشر صورة لمدينة إنجليزية أخرى، لكنه تدارك الخطأ في وقت لاحق.

ونشر المكتب عبر حسابه على تويتر، صورة لأشجار ونهر وبرج مدبب مشهور في مدينة باث الإنجليزية، وأرفق بها تعليقًا جاء فيه، ”تعافت سالزبري جيدًا من هذا الحدث الطائش والمدمر، مما يشهد على تحلي السكان بالإصرار والصبر والإيجابية“.

وعثر على سكريبال وابنته يوليا، فاقدين للوعي على مقعد في مدينة سالزبري، في الرابع من آذار/مارس من العام الماضي، ووجهت بريطانيا اتهامات الشروع في القتل لروسيين غيابيًا.

ونفت روسيا تورطها، في هجوم سالزبري، الذي أدى إلى أكبر عدد من قرارات طرد الدبلوماسيين منذ أوج الحرب الباردة.

وقال الروسيان، اللذان تتهمهما بريطانيا بشن الهجوم لصالح المخابرات العسكرية الروسية لقناة تلفزيونية، إنهما زارا سالزبري لرؤية البرج المدبب الشهير لكاتدرائية المدينة.

وفي وقت لاحق، حلت صورة لداونينج ستريت محل تغريدة ماي التي احتوت على صورة باث، وهي مدينة إنجليزية قريبة تشتهر بحماماتها الرومانية.

وقال متحدث باسم ماي، إن نشر صورة باث، يرجع لخطأ بشري جرى تصحيحه في أقرب وقت ممكن.