تركيا تكشف عن أطماعها التوسعية في البلدان العربية (فيديو)

كشفت تركيا عن أطماعها التوسعية في البلدان العربية والعواصم الإسلامية، وأحلامها في إقامة امبراطورية عثمانية تشمل الدول العربية كافة.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو يتحدث في لقاء جماهيري لحزب ”العدالة والتنمية“ في ديار بكر بمدينة ”يني شهير“ كاشفًا عن النظرة التركية التوسعية في المحيط العربي.

وقال الوزير التركي صويلو في كلمته: ”نحن أبناء حضارة عظيمة، نحن دمشق وحلب وكركوك والقدس ونحن مكة والمدينة“.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه، أطلق تصريحات مثيرة قبل أعوام أثارت جدلًا واسعًا قال فيها إن ”مدينة الموصل العراقية كانت تابعة لتركيا“.

وتطالب تركيا بأحقيتها في الموصل العراقية وحلب السورية، ساعية لتجسيد الحلم القديم للقوميين الأتراك بضم المدينتين التاريخيتين لخريطة الدولة التركية الحديثة.

وسبق أن صدرت تصريحات من أعضاء في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، تفيد ”بأحقية استرجاع حلب، في حال حدث تقسيم في سوريا“.

وسبق أن نشرت صحيفة ”ديريليش بوسطاسي“ التركية الموالية لأردوغان، خريطة تركيا وضمّت أجزاء من مناطق في كل من سوريا والعراق إلى الأراضي التركية.