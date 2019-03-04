ترامب يربط جلسة استماع كوهين بإخفاق قمة كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، إن قرار الديمقراطيين إجراء مقابلة مع محاميه لفترة طويلة مايكل كوهين، في اليوم ذاته الذي عُقدت فيه قمته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، ربما أدى إلى انتهاء القمة دون التوصل لاتفاق.

وكتب ترامب في تغريدة على ”تويتر“، ”قرر الديمقراطيون إجراء مقابلة في جلسات استماع مفتوحة مع كاذب ومحتال مدان في الوقت ذاته الذي تُعقد فيه قمة نووية مهمة جدًّا مع كوريا الشمالية، وهذا قد يمثل تدنّيًا جديدًا في السياسة الأمريكية وربما ساهم في ’المغادرة’“ في إشارة إلى قراره مغادرة ما وصفه من قبل بأنه اتفاق سيّئ مع كيم“، مضيفًا ”يجب ألا يحدث ذلك والرئيس في الخارج. عار!“

والتقى ترامب وكيم في قمة في هانوي الأسبوع الماضي، للمرة الثانية في محاولة للتفاوض على اتفاق يقضي بالتخلي عن بعض الأسلحة النووية في الترسانة الكورية الشمالية في مقابل رفع عقوبات.

وفي التوقيت ذاته في واشنطن، أدلى كوهين بإفادة أمام لجنة المراقبة في مجلس النواب الأمريكي، واتهم ترامب بإصدار أوامر لمحاميه الشخصي لإطلاق تهديدات نيابة عنه نحو 500 مرة على مدى السنوات العشر الماضية.

ولدى سؤال ترامب عن شهادة كوهين في مؤتمر صحفي يوم الخميس في هانوي، بعد أن قرر فجأة إنهاء القمة مع كيم مبكرًا، وصف الرئيس الأمريكي المزاعم بأنها خاطئة وانتقد قرار عقد الجلسة فيما كان في الخارج.

وقال ترامب ”حاولت أن أتابع قدر استطاعتي، لم أتمكن من المتابعة كما أردت؛ لأنني كنت منشغلًا بعض الشيء، لكن أعتقد أن عقد جلسة مزيفة مثل تلك وإجراءها في أثناء تلك القمة المهمة للغاية هو أمر فظيع حقًّا“.