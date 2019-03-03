بولتون: نسعى لإنشاء تحالف واسع لتغيير السلطة في فنزويلا

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، أن الولايات المتحدة تسعى لإنشاء تحالف واسع تستطيع من خلاله تغيير السلطة في فنزويلا.

جاء ذلك في مقابلة مع شبكة ”CNN“ الأمريكية، في برنامجها ”State of the Union“، الأحد.

وقال بولتون: ”إننا نحاول حشد الدعم من أجل انتقال سلمي للسلطة من الرئيس نيكولاس مادورو، إلى زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي اعترفنا به رئيسًا“، مضيفًا ”أود أن أرى ائتلافًا واسعًا يمكننا من خلاله تبديل مادورو، وتبديل النظام الفاسد كله، وهذا ما نحاول القيام به“.

وفي معرض رده على سؤال ما إذا كان يعتقد أن الدعم الأمريكي للديكتاتوريين الآخرين حول العالم يقوض مصداقية حديثه، قال بولتون: ”لا أعتقد ذلك“.

وتشهد فنزويلا توترًا منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر إعلان زعيم المعارضة خوان غوايدو، أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتًا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بغوايدو رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، في حين أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.