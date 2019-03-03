تقرير: بوتين غاضب من عدم إخباره مسبقًا بزيارة بشار الأسد لإيران

قال موقع ”ديبكا“ الاستخباراتي الإسرائيلي، في تقرير له مساء السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غاضب بسبب عدم علمه مسبقًا بزيارة الرئيس السوري بشار الأسد لإيران.

وزار الأسد الذي يتلقى دعمًا روسيًّا كبيرًا، الاثنين الماضي العاصمة الإيرانية طهران، للمرة الأولى منذ بداية الأزمة السورية عام 2011، حيث استقبله المرشد، والرئيس روحاني.

ونقل الموقع عن مصادر لم يفصح عنها قولها: ”إن زيارة الأسد المفاجئة لإيران أغضبت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب عدم إبلاغه المسبق بها؛ ما دفعه للموافقة على تشكيل لجنة مشتركة مع إسرائيل لإخراج القوات الإيرانية من سوريا“.

وأشار الموقع إلى أن ”المرشد الإيراني علي خامنئي، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني فقط كانا يعلمان مسبقًا بتلك الزيارة“.

وأضاف الموقع:“لم يتم تسريب اي معلومات عن لقاءات بشار في طهران، إلا أنه يعتقد بأن خامنئي وجه الأسد بأن يعطي كل مشاريع إعادة الإعمار لشركات إيرانية، وأن يرفض أي عروض تمويل من قبل دول الخليج.“

وكشف التقرير أن لقاء نتنياهو بالرئيس الروسي بداية الأسبوع كان هدفه التأكيد على رفض تل أبيب القاطع للتواجد العسكري الإيراني في سوريا وأن رد بوتين كان إيجابيًّا.

وتابع الموقع: ”توصل نتنياهو إلى صفقة مع بوتين لتشكيل لجنة روسية إسرائيلية مشتركة، للعمل على إخراج جميع القوات الأجنبية من سوريا.. الحقيقة أنها كانت خطوة جريئة لكن محسوبة من جانب الرئيس الروسي“.

وأشار التقرير إلى أن بوتين ”وافق على دخول إسرائيل في المحادثات بشأن مستقبل سوريا، واتفق مع نتنياهو على بحث ترتيبات أمنية في البلاد بعد رحيل القوات الأجنبية“.