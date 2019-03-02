ترامب يطالب بإقرار ضريبة ”متبادلة“ على الهند

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، بإقرار ”ضريبة متبادلة“ على الهند لمواجهة التعريفات الجمركية المرتفعة التي تفرضها الأخيرة على المنتجات الأمريكية.

وجاء ذلك في كلمة لـ“ترامب“، السبت، خلال المؤتمر السنوي“التحرك السياسي للمحافظين“ في ولاية ماريلاند، بحسب موقع قناة ”إن دي تي في“ الهندية.

وقال:“الهند بلد يفرض تعريفات جمركية عالية جدًا، وعندما نرسل دراجة نارية إليهم، فإنهم يتقاضون 100% رسومًا جمركية“.

غير أنه في المقابل أوضح أن بلاده ”لا تفرض شيئًا على المنتجات الهندية“.

وأضاف:“أريد ضرائب متبادلة، على الأقل أريد فرض ضريبة“.

وفي وقت سابق، وجه ترامب انتقادات إلى الهند؛ بسبب ”التعريفات الجمركية المرتفعة“ على المنتجات الأمريكية.